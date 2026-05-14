أعلنت شركة شنقيتل حصولها على أول رخصة لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) في موريتانيا، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم التحول الرقمي في البلاد.

وقالت الشركة، في بيان، إن تشغيل الجيل الخامس سيوفر سرعات أعلى لنقل البيانات وزمن استجابة أقل، بما يتيح استخدام تطبيقات مرتبطة بالصحة الرقمية والتعليم عن بُعد والمدن الذكية.

وأضافت الشركة أن المشروع يهدف كذلك إلى تحسين جودة التغطية واستقرار الخدمة لتلبية احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة جعفر صالح قوله إن الحصول على الرخصة يعكس “ثقة الشركة في السوق الموريتاني ومناخه الاستثماري”، مؤكداً مواصلة الاستثمار في تطوير الشبكة وتحسين الخدمات.

وأوضح البيان أن الشركة تعتزم بدء المراحل التنفيذية لإطلاق المشروع وفق جدول زمني وصفته بالطموح.