قال النائب الموريتاني اسلكو ابهاه إن نوابا مارسوا عليه ضغوطا خلال الأيام الماضية لسحب سؤاله الموجه إلى وزير العقارات، وشدد على أن أكثر من 300 ساحة عمومية يحتلها نافذون في نواكشوط دون أن تتحرك السلطات ضدهم.

وأضاف ابهاه، في مداخلة في جلسة في البرلمان الموريتاني، أن مساءلة وزير العقارات كانت تتضمن سؤالين، قبل أن يسحب أحد النواب سؤاله “في اللحظة الأخيرة”، ليبقى “وحيدا في مواجهة الوزير وعشرين من أفراد طاقمه”، على حد تعبيره.

وانتقد النائب طريقة إدارة الجلسة، معتبرا أن الوزير سيتحدث باللغة الفرنسية التي “لن يفهمها تسعون في المائة من الموريتانيين”، مضيفا أن نصف مداخلته سيركز على عرض البرنامج الحكومي.

وقال ابهاه إنه يمتلك “وثيقة رسمية” تتضمن 373 ساحة عمومية في نواكشوط، قال إن نافذين ووجهاء ومتنفذين يحتلونها، مشيرا إلى أن نحو 70 بالمائة منها تقع بين مقاطعات تفرغ زينه والميناء ولكصر.

واتهم النائب السلطات بالعجز عن التحرك ضد من وصفهم بالنافذين، في وقت تستهدف فيه، بحسب قوله، مواطنين “ضعفاء” يحملون وثائق وصفها بالمزورة وتحمل أختاما منسوبة إلى حكام وولاة.

وأضاف النائب أن هؤلاء المواطنين اشتروا الأراضي من رجال أعمال ومتنفذين، وحصلوا على وثائق ملكية أعدتها جهات إدارية، معتبرا أنهم “ليسوا مسؤولين عن حفظ وأرشفة تلك الوثائق”.