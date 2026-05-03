دعت النقابة الموريتانية لعمال الإعلام إلى استكمال إصلاحات قطاع الإعلام وتسوية أوضاع العاملين، محذّرة من استمرار الهشاشة المهنية.

جاء ذلك في عريضة مطلبية سلمها رئيس النقابة اقريني أمينوه قُدمت إلى وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو

وقالت النقابة، إنها تثمن الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في مجالي تعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح الحقل الإعلامي، مشيرة إلى التقدم في تسوية وضعية أكثر من 1800 متعاون في مؤسسات الإعلام العمومي.

وشددت النقابة على ضرورة استكمال التسوية النهائية لملف المتعاونين بما يضمن إنهاء الهشاشة المهنية بشكل كامل، إلى جانب ترفيع الأجور وتحسين ظروف العمل بما يتلاءم مع طبيعة المهنة ومتطلباتها، فضلاً عن دعم التكوين المستمر لمواكبة التحولات الرقمية في القطاع.

كما دعت إلى تحديث قانون أسلاك الإعلام بإشراك النقابات المهنية، والتسريع بإصدار البطاقة الصحفية لتنظيم الولوج إلى المهنة، وتفعيل التمثيلية النقابية على أساس نتائج انتخابات مناديب العمال، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي منتظم بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وشددت على اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والشراكة، معربة عن استعدادها للتعاون مع الجهات الوصية من أجل الدفع بإصلاحات نوعية تعزز مهنية الإعلام وتحسن أوضاع العاملين.