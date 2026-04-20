أشادت موريتانيا، يوم الاثنين، بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن تفكيك خلية وصفتها بالإرهابية وتوقيف عناصرها، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبوظبي في حماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان، إنها “تثمن يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية”، في إشارة إلى العملية التي أعلنتها الإمارات في 20 أبريل.

وجددت موريتانيا رفضها “التام للإرهاب بجميع أشكاله”، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى مكافحته وتعزيز الأمن في المنطقة.

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تفكيك تنظيم وصفه بـ “الإرهابي” والقبض على جميع عناصره، بعد تورطهم في أنشطة سرية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نقلاً عن الجهاز، أن “التحقيقات كشفت عن تخطيط أفراد الخلية لتنفيذ عمليات تخريبية ممنهجة، تستهدف الوحدة الوطنية، من خلال تحركات منظمة وتنسيق مع جهات خارجية”.

وأضافت أن “التحريات أظهرت ارتباط التنظيم بما يُعرف بـ”ولاية الفقيه” في إيران، فضلاً عن تبني عناصره أفكاراً متطرفة، وعملهم على استقطاب وتجنيد شباب إماراتيين عبر لقاءات سرية، في إطار مخطط يسعى للوصول إلى مواقع حساسة داخل الدولة”.