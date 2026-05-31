أنقذ خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأحد، زورقا يقل 143 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواكشوط.

وقالت وزارة الصيد في إيجاز صادر عنها، إن عملية الإنقاذ جرت شمال العاصمة عند الساعة الثانية بعد الظهر، في إطار مهام الرقابة والإنقاذ التي تضطلع بها خفر السواحل داخل المياه الخاضعة للسيادة الوطنية.

وأضافت أن الزورق كان قادما من العاصمة الغامبية بانجول، وعلى متنه 143 مهاجرا، بينهم 27 امرأة و9 أطفال.