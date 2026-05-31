عمليات بحث عن أربعة منقبين علقوا داخل مقلع للذهب في تيرس الزمور

صحراء ميديا

ازويرات: صحراء ميديا

تتواصل عمليات بحث عن أربعة منقبين موريتانيين علقوا داخل مقلع للتنقيب عن الذهب في منطقة تنومر بولاية تيرس الزمور، وسط مخاوف من احتمال وفاتهم اختناقا، وفق مصادر من المنقبين.

وقالت مصادر ل”صحراء ميديا”، إن المنقبين كانوا داخل مقلع يبلغ عمقه نحو 15 مترا، قبل أن يتعذر عليهم الخروج، مرجحة أن يكون نقص الأوكسجين وراء اختناقهم.

وأضافت أن نيرانا أشعلت داخل المقلع قبل يومين لتليين الصخور وتسهيل عمليات الحفر، وهي ممارسة شائعة لدى بعض المنقّبين عند مواجهة طبقات صخرية صلبة.

وأشارت المصادر إلى أن محاولات إنقاذ جرت صباح اليوم، حيث حاول منقبان النزول إلى داخل المقلع، إلا أنهما أصيبا بحالة اختناق عند منتصف المسافة، ما دفع الموجودين إلى سحبهما إلى الخارج.

ويعتمد بعض المنقبين في مناطق التنقيب الأهلي على إشعال النيران داخل الحفر لتسهيل استخراج الصخور، غير أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى استهلاك الأوكسجين داخل الأعماق المغلقة، ما يرفع مخاطر الاختناق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة خلال هذه الفترة.

