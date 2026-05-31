غادر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي العاصمة داكار، السبت، متوجهاً إلى بانجول في زيارة عمل يلتقي خلالها نظيره الغامبي أداما بارو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت الرئاسة السنغالية إن المباحثات بين الرئيسين ستتناول قضايا التعاون المشترك، إلى جانب ملفات الاندماج الإقليمي والسلم والأمن والتنمية المشتركة.

وأضافت أن العلاقات بين السنغال وغامبيا تستند إلى روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتشمل اللغة والروابط الأسرية والموروث المشترك بين الشعبين.

من جانبها، أوضحت الرئاسة الغامبية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التضامن والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويرتبط البلدان بعلاقات خاصة بحكم الجغرافيا والتاريخ، إذ تحيط الأراضي السنغالية بغامبيا من ثلاث جهات، بينما تطل الأخيرة على المحيط الأطلسي من جهتها الغربية.