كشفت منظمة “معا للحد من حوادث السير” عن تسجيل 10 حوادث سير خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن أضرار مادية متفاوتة.

وقالت المنظمة، في بيان صدر مع اقتراب نهاية عطلة العيد، إن هذه الحصيلة تؤكد المخاوف التي كانت قد عبرت عنها قبل أيام من المناسبة، عندما دعت السلطات والجهات المعنية ومستعملي الطرق إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من حوادث السير خلال فترة العيد.

وأضافت أن تسجيل هذا العدد من الحوادث في اليوم الأول من العيد يظهر أن المخاطر التي حذرت منها كانت حقيقية، معتبرة أن تعزيز إجراءات السلامة الطرقية والالتزام بقواعد المرور كان من شأنه الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث.

وحذرت المنظمة من احتمال ارتفاع عدد الحوادث خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عودة المواطنين من الولايات الداخلية إلى أماكن عملهم وإقامتهم، مشيرة إلى أن ذروة حركة المرور يتوقع أن تكون مساء الأحد وصباح الاثنين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الطرق ورفع احتمالات وقوع الحوادث.

ودعت المنظمة المسافرين إلى تجنب أوقات الذروة قدر الإمكان، كما نبهت إلى مخاطر القيادة في حالات الإرهاق أو قلة النوم بعد أيام العيد، مؤكدة أن التعب والنعاس من بين أبرز العوامل المسببة للحوادث المرورية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وجددت المنظمة دعوتها للسائقين إلى احترام السرعات المحددة، واستخدام حزام الأمان، وتجنب استعمال الهاتف أثناء القيادة، والتوقف فورا عند الشعور بالتعب أو النعاس، كما حثت الركاب على المساهمة في تعزيز السلامة من خلال عدم تشجيع السائقين على السرعة أو تجاوز الحمولة القانونية للمركبات.

كما دعت أجهزة الأمن المكلفة بمراقبة الطرق إلى تشديد الرقابة خلال فترة العودة من العيد، مطالبة الجهات المختصة بصيانة الطرق باتخاذ تدابير عاجلة لإزالة العوائق وردم الحفر والتعامل مع المركبات المتعطلة التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.