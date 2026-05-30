نظمت منظمة “أصدقاء الأطلسي”، اليوم السبت، حملة بيئية لتنظيف شاطئ صباح في نواكشوط، تحت شعار “يوم من العمل من أجل شاطئ نظيف”، بمشاركة عشرات المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي.

وهدفت الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي، من خلال جمع النفايات والمخلفات الصلبة من أجزاء من الشاطئ، في إطار جهود المنظمة الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على الفضاءات العامة.

وقالت المنظمة إن الحملة شارك فيها متطوعون من مختلف الفئات العمرية، حيث عملوا على تنظيف الشاطئ ولفت الانتباه إلى أهمية الحفاظ على السواحل وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وأضافت في بيان أن المبادرة استفادت من مساهمة عدد من الشركاء، من بينهم شركة “آرما” للنظافة التي وفرت دعما لوجستيا وواكبت الجهود الميدانية، وشركة النقل العمومي STP التي تولت نقل المتطوعين إلى موقع النشاط، إضافة إلى منظمة الشباب للتضامن والتنمية والثقافة ومنظمة Biodiversité اللتين ساهمتا في إنجاح الحملة.

وأكدت منظمة “أصدقاء الأطلسي” أن هذا النشاط يجسد أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة لخدمة البيئة وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية الجماعية، مجددة التزامها بمواصلة المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية المستدامة.