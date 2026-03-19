عقدت الخلية المكلفة بمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني لمواكبة أوضاع الجالية الموريتانية وتقييم المستجدات المرتبطة بها.

وقال الأمين العام للوزارة، رئيس الخلية دمان همر، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة أوضاع المواطنين في الخارج، مشيرًا إلى أن التصعيد في المنطقة يفرض تكثيف الجهود لمواكبة التطورات وانعكاساتها على الجالية.

وأوضح أن عمل الخلية يتركز على متابعة التطورات الميدانية، وتعزيز التواصل المباشر مع الجالية، ورفع مستوى الجاهزية لاتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل عند الضرورة.

ودعا أفراد الجالية في دول الخليج والشرق الأوسط إلى التحلي بالهدوء، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والحفاظ على التواصل مع البعثات الدبلوماسية والاستفادة من أرقام الطوارئ.