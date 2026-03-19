قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أمس الأربعاء، إن ترشيد استهلاك الوقود بات ضرورة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الأسعار الدولية شهدت ارتفاعًا غير متوقع، حيث بلغ سعر برميل النفط نحو 130 دولارًا، ما انعكس على كلفة الطاقة.

وأضاف أن الدولة تتحمل دعمًا يتجاوز 200 أوقية قديمة لكل لتر من الوقود، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، خلافًا لما قامت به عدة دول رفعت أسعار المحروقات.

وأكد الوزير أن هذه السياسة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى ترشيد استهلاك الطاقة لتخفيف عبء الدعم، إلى حين تحسن الظروف في الأسواق العالمية.