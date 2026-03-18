الأربعاء, 18 مارس
مجلس الوزراء يجري تعيينات في عدة قطاعات حكومية

أحمدُ ولد الحسن

اجرى مجلس المنعقد اليوم الأربعاء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عدة تعيينات شملت بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة
أعضاء المجلس الوطني للتوجيه:

أولا: ممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين:
– فاطمة انجيان، ممثلة عن رئاسة الجمهورية.
– خديجة اسغير، ممثلة عن الوزارة الأولى.
– مامه محفوظ لمرابط، ممثلة عن الجمعية الوطنية.
– مريم خطري حمادي، ممثلة عن وزارة العدل.
– السالمة بكاري، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية.
– عزيزة بنت الحسن، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية.
– خادجة عبد الجليل، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
– فاطمتا داودا جالو، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
– فاطمة صمب اعلي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهذيب.
– احمدناه ولد ابليل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.
– أم كفة أمنيش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالترقية النسوية.
– توت منت يرك، ممثلة عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان.
– خيرة شيخاني لحسن، ممثلة عن جامعة نواكشوط العصرية.
– عبد الرحمن سيديا، ممثل عن السلك الوطني للأطباء
– عيشة السالمه المصطفى، ممثلة عن الهيئة الوطنية للمحامين

ثانيا: ممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة:
– سهام حمادي.
– آمنة محمد بوكوم.
– توتو احمد جدو.
– كجاتا منغان
– أم عيشة مامادو اتراورى.
– عيشة سيدي عالي فرانسوا.
– لالة مختار تيرنو
– مريم مكت فال.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
مساعدة بديوان الوزير: آمنة بنت أحمدوا

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الإدارة المركزية
مديرية الطفولة
– المديرة: عسا انجاي، حاصلة على شهادة ليصانص في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط

