اجرى مجلس المنعقد اليوم الأربعاء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عدة تعيينات شملت بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة

أعضاء المجلس الوطني للتوجيه:

أولا: ممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين:

– فاطمة انجيان، ممثلة عن رئاسة الجمهورية.

– خديجة اسغير، ممثلة عن الوزارة الأولى.

– مامه محفوظ لمرابط، ممثلة عن الجمعية الوطنية.

– مريم خطري حمادي، ممثلة عن وزارة العدل.

– السالمة بكاري، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية.

– عزيزة بنت الحسن، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية.

– خادجة عبد الجليل، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.

– فاطمتا داودا جالو، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.

– فاطمة صمب اعلي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهذيب.

– احمدناه ولد ابليل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.

– أم كفة أمنيش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالترقية النسوية.

– توت منت يرك، ممثلة عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان.

– خيرة شيخاني لحسن، ممثلة عن جامعة نواكشوط العصرية.

– عبد الرحمن سيديا، ممثل عن السلك الوطني للأطباء

– عيشة السالمه المصطفى، ممثلة عن الهيئة الوطنية للمحامين

ثانيا: ممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة:

– سهام حمادي.

– آمنة محمد بوكوم.

– توتو احمد جدو.

– كجاتا منغان

– أم عيشة مامادو اتراورى.

– عيشة سيدي عالي فرانسوا.

– لالة مختار تيرنو

– مريم مكت فال.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير

مساعدة بديوان الوزير: آمنة بنت أحمدوا

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الإدارة المركزية

مديرية الطفولة

– المديرة: عسا انجاي، حاصلة على شهادة ليصانص في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط