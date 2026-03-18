اجرى مجلس المنعقد اليوم الأربعاء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عدة تعيينات شملت بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة
أعضاء المجلس الوطني للتوجيه:
أولا: ممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين:
– فاطمة انجيان، ممثلة عن رئاسة الجمهورية.
– خديجة اسغير، ممثلة عن الوزارة الأولى.
– مامه محفوظ لمرابط، ممثلة عن الجمعية الوطنية.
– مريم خطري حمادي، ممثلة عن وزارة العدل.
– السالمة بكاري، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية.
– عزيزة بنت الحسن، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية.
– خادجة عبد الجليل، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
– فاطمتا داودا جالو، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
– فاطمة صمب اعلي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهذيب.
– احمدناه ولد ابليل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.
– أم كفة أمنيش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالترقية النسوية.
– توت منت يرك، ممثلة عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان.
– خيرة شيخاني لحسن، ممثلة عن جامعة نواكشوط العصرية.
– عبد الرحمن سيديا، ممثل عن السلك الوطني للأطباء
– عيشة السالمه المصطفى، ممثلة عن الهيئة الوطنية للمحامين
ثانيا: ممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة:
– سهام حمادي.
– آمنة محمد بوكوم.
– توتو احمد جدو.
– كجاتا منغان
– أم عيشة مامادو اتراورى.
– عيشة سيدي عالي فرانسوا.
– لالة مختار تيرنو
– مريم مكت فال.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
مساعدة بديوان الوزير: آمنة بنت أحمدوا
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الإدارة المركزية
مديرية الطفولة
– المديرة: عسا انجاي، حاصلة على شهادة ليصانص في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط