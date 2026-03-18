استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب، أمس الثلاثاء في باماكو، القائم بالأعمال بالسفارة الموريتانية شيخنا حبيب الرحمن، في إطار بحث العلاقات الثنائية وقضايا أمنية مشتركة.

وأوضحت وزارة الخارجية المالية أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وملفات أمنية، حيث أكد ديوب ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين عبر الحوار والتنسيق.

ويأتي هذا اللقاء في سياق توترات حديثة بين باماكو ونواكشوط، على خلفية تصريحات للجيش المالي تحدثت عن فرار جنديين من مخيم للاجئين في موريتانيا.

وكانت موريتانيا قد رفضت تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها غير قائمة على أساس، محذرة من تداعياتها على العلاقات الثنائية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك قد استقبل، في نواكشوط، السفير المالي باكاري دومبيا، في إطار مشاورات دبلوماسية بين البلدين، في وقت تشير فيه هذه التحركات إلى توجه لاحتواء التوتر وتعزيز الحوار.