قال مصدر من المعارضة لـ”صحراء ميديا” إن الخطب في المهرجان الذي تعتزم المعارضة تنظيمه مساء الأحد ستقتصر على رؤساء الأقطاب الثلاثة المشاركة فيه.

وأوضح المصدر أن المتحدثين هم رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار، ورئيس التناوب الديمقراطي بيرام الداه اعبيد، ورئيس ائتلاف قوى المعارضة المختار ولد الشيخ.

وكانت أحزاب سياسية وكتل معارضة قد أعلنت أنها ستشارك في المهرجان المندد بـ”غلاء المعيشة” و”تراجع الحريات” المنظم من طرف الأقطاب المعارضة الثلاثة.

وقال المصدر إن المعارضة تتوقع مشاركة واسعة في المهرجان، مشيرا إلى ما وصفها بـ”التعبئة” التي أطلقتها خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: “وضعنا اللمسات الأخيرة والترتيبات الخاصة بهذا المهرجان، الذي يتوقع أن يكون حاشدا مساء الأحد في ساحة المعرض”.