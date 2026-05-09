أعلنت شركة شنقيتل توقيع دفتر الالتزامات الخاص بالحصول على رخصة استغلال خدمات الجيل الخامس (5G)، في خطوة قالت الشركة إنها تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في موريتانيا.

وقالت الشركة، في بيان، إن الحصول على الرخصة سيمكّنها من توفير خدمات إنترنت بسرعات أعلى وزمن استجابة أقل مقارنة بتقنيات الجيل الرابع، بما يتيح تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية الحديثة.

وأضافت أن إطلاق خدمات الجيل الخامس من شأنه دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة المؤسسات والشركات، فضلا عن توفير بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة، المهندس جعفر صالح، قوله إن توقيع دفتر الالتزامات “ليس مجرد تحديث تقني، بل استثمار في مستقبل موريتانيا”، مضيفا أن الشركة تسعى إلى إتاحة أحدث تقنيات الاتصالات للمشتركين ومواكبة التحول الرقمي العالمي.

وأكدت شنقيتل استمرار استثماراتها في تطوير الشبكات والخدمات الرقمية، معربة عن شكرها للجهات التنظيمية والشركاء المعنيين على دعم المشروع.