دشن بنك الاستثمار والتمويل في موريتانيا مقره الرئيسي الجديد في حي تفرغ زينة، في خطوة قال إنها تندرج ضمن خطته لتحديث خدماته وتعزيز حضوره في السوق.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني ومسؤولين محليين، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك.

وقال المدير العام للبنك، سيدي محمد بولاه الشريف، إن المبنى الجديد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من العملاء، مشيراً إلى أنه يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي لتعزيز الابتكار والشمول المالي.

ويضم المقر الجديد الإدارات التجارية والمالية والرقمية وإدارة المخاطر والامتثال والمعلوماتية، إضافة إلى فضاءات للاستقبال والاستشارة ووكالة مخصصة للشركات وأجهزة صراف آلي تعمل على مدار الساعة.

ويقدّم البنك خدمات تمويلية ومصرفية للأفراد والشركات، ويقول إنه يسعى إلى دعم الاقتصاد من خلال منتجات من بينها خدمة “BFI Cash” التي تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي في البلاد.