نظّمت كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية بجامعة لعيون صباح اليوم ندوةً علمية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، تحت عنوان: “مصادر كتابة التاريخ وعوائقه”، وذلك بقاعة الندوات “محمد ولد أعمر”، بحضور عميد الكلية الدكتور مامودو كان، وعمداء الكليات، وجمع من الأساتذة والباحثين.

وترأس الجلسة رئيس قسم التاريخ الدكتور اجه ولد امينوه، وتوزعت أعمالها على محورين هما مصادر التاريخ الموريتاني، وعوائق الكتابة التاريخية الموريتانية.

وقدّم الدكتور محمد ولد إبراهيم، أستاذ التاريخ ورئيس قسم اللغة العربية، محاضرة حول مصادر التاريخ الموريتاني عبر مراحله المختلفة.

كما قدّم الدكتور أحمد سالم ولد الحاج محاضرة تناول فيها الإكراهات التي تواجه كتابة التاريخ في البلاد، واعتماد المؤرخين في بعض المراحل على الرواية الشفوية.