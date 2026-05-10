دعا السلك الوطني للأطباء في موريتانيا إلى الوقاية من العنف ضد الطواقم الطبية داخل المؤسسات الصحية، مؤكدا أن أي اعتداء لفظي أو جسدي أو تهديد ضد الأطباء “غير مقبول إطلاقا”.

وقال السلك، في بيان وقعه رئيسه بروفسور حرمه الزين، إن الحفاظ على بيئة آمنة داخل المرافق الصحية يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة التكفل بالمرضى، مشيرا إلى أن القانون الموريتاني يجرّم الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية مهامهم ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

ودعا البيان المواطنين ومرافقي المرضى إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما من شأنه خلق التوتر داخل المؤسسات الصحية، مع اعتماد الحوار الهادئ للتعبير عن الانشغالات، خاصة في الحالات الاستعجالية.

كما وجه السلك جملة توصيات إلى الأطباء، شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام المرضى، وتحسين التواصل معهم، والامتناع عن إصدار شهادات طبية غير مطابقة للحقيقة، مؤكدا أنه يتلقى الشكايات المتعلقة بمخالفات أخلاقيات المهنة ويتعهد بمعالجتها.