صادق المكتب السياسي لحزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم السبت، على مشروع تحديث خطابه السياسي، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواكبة التحولات الوطنية والإقليمية وتعزيز حضوره السياسي والتنظيمي.

وقال الحزب في بيان إن الاجتماع الذي ترأسه رئيسه محمد ولد بلال مسعود، صادق أيضا على خطة لتجديد الهيئات الحزبية، تشمل إعادة هيكلة داخلية تستهدف تعزيز الفعالية وتوسيع المشاركة وضخ دماء جديدة في مختلف هياكل الحزب، مع التشديد على الالتزام بالنصوص التنظيمية.

وأضاف الإنصاف أن المكتب السياسي صادق كذلك على الإطار الاستراتيجي العام لتمويل الحزب، والمخطط الاستراتيجي للإعلام والاتصال، إضافة إلى برنامج عمل للفترة المقبلة يتضمن أنشطة سياسية وتنظيمية وميدانية.

كما انتخب في الاجتماع عضوا جديدا في اللجنة الدائمة، في إطار استكمال الهيكلة التنظيمية للحزب.

وقال الحزب إن المكتب السياسي استعرض في مستهل اجتماعه تقريرا عن أنشطة الحزب بين الدورتين، شمل حملات ميدانية ولقاءات تشاورية وأنشطة اجتماعية وتنظيمية، مع ما وصفه بمواكبة القضايا الوطنية.

وحذر الحزب من خطاب الكراهية والتحريض والتفرقة، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

كما ناقش المكتب السياسي الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأمين الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية، إلى جانب الاستعدادات لفصل الصيف المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والأعلاف ومكافحة الحرائق.

وشدد الحزب على تمسكه بخيار الحوار الوطني باعتباره إطارا لتعزيز التوافق السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي.