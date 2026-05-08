أعلنت جمعية “ليطمئن قلبي” المعنية بمساعدة مرضى القلب، أنها جمعت أكثر من ستة ملايين أوقية قديمة خلال حملتها السنوية لجمع التبرعات في نسختها الرابعة، وذلك خلال حفل ختام أنشطتها السنوية مساء الأربعاء في العاصمة نواكشوط.

وتعد الجمعية مبادرة طلابية تنشط داخل جامعة نواكشوط، وتركز على دعم مرضى القلب ومرافقتهم خلال مراحل العلاج، عبر التكفل الكلي أو الجزئي ببعض الحالات.

وقالت الجمعية إنها تتكفل بشكل كامل بنحو 37 مريضا، تشمل متابعة حالتهم الصحية من استشارات وفحوصات وشراء أدوية، إضافة إلى التكفل الجزئي بعدد آخر من المرضى عبر المساهمة في تغطية بعض التكاليف العلاجية.

وأضاف القائمون عليها أن الحملة السنوية تهدف إلى تأمين موارد مالية للتكفل بالمرضى خلال السنة المقبلة، ومواصلة دعم الحالات القائمة.

وانطلقت الحملة في مرحلتين، شملت الأولى تعبئة ميدانية في شوارع وأحياء العاصمة نواكشوط على مدى عشرة أيام، فيما تضمنت المرحلة الثانية أنشطة رقمية عبر منصات الجمعية، من خلال بثوث مباشرة استمرت ثلاث ليال لجمع التبرعات.

وقالت الجمعية إن الحصيلة المسجلة، التي تجاوزت ستة ملايين أوقية جديدة، تعد الأعلى منذ انطلاق الحملة، في ظل ما وصفته بتزايد مستوى التفاعل والدعم لأنشطتها.