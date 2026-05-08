قالت موريتانيا إنها عززت إجراءاتها لتنظيم وتأمين الهجرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود وتفكيك شبكات تهريب البشر.

جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الموريتاني، السفير المدير العام للموريتانيين في الخارج بوزارة الخارجية محمد مولود ولد محمد سالم خلال مشاركته في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح ولد مولود، أن نواكشوط أعدت استراتيجية وطنية للهجرة للفترة 2021-2030 وخطة عمل للفترة 2021-2025، شملت تحديث التشريعات المتعلقة بالهجرة، وزيادة وتنظيم المعابر الحدودية، وإرساء نظام للحالة المدنية البيومترية، إلى جانب رقمنة الخدمات القنصلية.

وأضاف السفير أن موريتانيا تعمل كذلك على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خصوصا مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف تحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وشدد ولد مولود على حرص بلاده على البقاء “شريكا فعالا” في الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم الهجرة، بما يوازن بين متطلبات الأمن والسيادة الوطنية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتواصل المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وفود حكومية ودولية، لمناقشة تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.