كشفت الحكومة الموريتانية عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، وتتضمن مشاريع جديدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق، بينها بناء 70 كيلومترا من الطرق الحضرية وخمسة جسور، وإنشاء مرافق صحية وتعليمية جديدة.

وجاء الإعلان عن المرحلة الثانية خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البرنامج، الذي خصص أيضا لاستعراض حصيلة المرحلة الأولى من خطة تنمية العاصمة.

وقالت الحكومة إن المرحلة الثانية من البرنامج تشمل بناء 510 حجرات دراسية، وستة رياض أطفال، ومراكز صحية متخصصة بينها مركز للأمومة والطفولة وآخر لعلاج الحروق، إضافة إلى ثلاثة مراكز جديدة لتصفية الكلى بسعة 100 سرير.

وأضافت أن الخطة الجديدة تتضمن كذلك توسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء 45 محولا كهربائيا جديدا، ومد 330 كيلومترا من خطوط الإنارة العمومية، إلى جانب مشاريع لإعادة تأهيل بعض الساحات والمحاور الحضرية والمنشآت الشبابية والرياضية.

وبحسب الحكومة، فإن المرحلة الأولى بناء وترميم 1500 حجرة دراسية، وتجهيز 28 مركزا صحيا، وتوسعة شبكة المياه والكهرباء، وبناء 138 كيلومترا من الطرق المعبدة، إضافة إلى إنشاء مسبح أولمبي ومنشآت رياضية ومساحات خضراء.

وقالت إن الأشغال المتبقية من المرحلة الأولى يتوقع اكتمالها خلال الشهر الجاري، باستثناء مشروع توسعة المحطة الكهربائية الشمالية الذي ينتظر تسليمه في أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن ولد الشيخ الغزواني دعا إلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع والالتزام بمعايير الجودة بما يضمن تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز البنى التحتية للعاصمة.