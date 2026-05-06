علّقت السلطات في بوركينا فاسو 205 جمعيات إضافية، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارية متواصلة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وفقا لقرار رسمي.

وقال وزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو إن القرار يشمل جمعيات «لم تجدد هيئاتها وفقا لأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية والقانون المعمول به».

ويُسمح خلال فترة التعليق فقط بالأنشطة المرتبطة بتسوية الوضع القانوني، على أن يُرفع التعليق بعد الحصول على شهادة تثبت تجديد الهيئات، بحسب القرار.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة قرارات، إذ علّقت السلطات في 21 أبريل/نيسان 359 جمعية للأسباب ذاتها، كما حُلّت 118 منظمة في 15 أبريل/نيسان مع حظر أنشطتها على مستوى البلاد.

وبذلك، تجاوز عدد الجمعيات التي طالتها إجراءات التعليق أو الحل 680 جمعية خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لبيانات رسمية.