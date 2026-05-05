قال مصدر خاص ل”صحراء ميديا” إن مواطنا موريتانيا أصيب بطلق ناري خلال حادث إطلاق نار نفذته جماعات مسلحة تسعى إلى فرض حصار على العاصمة المالية باماكو.

ووفق المصدر، كان المواطن ضمن قافلة تضم سيارة موريتانية محملة بالأسماك يقودها شقيقه، إلى جانب سيارتين مغربيتين، عندما تعرضت لإطلاق النار قرب قرية جمجومة على طريق كوكي – نيورو.

وأضافت المصدر أن الإصابة وقعت في الجزء الخلفي من جسم الضحية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه لم يتسن التأكد من مصير ركاب السيارتين المغربيتين حتى الآن.

وكانت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد أعلنت الشهر الماضي فرض “حصار” على العاصمة المالية باماكو يشمل حركة المركبات والأفراد.