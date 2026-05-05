قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة باشرت استنادا إلى دروس العقد الماضي، إصلاحات هيكلية لتعزيز نجاعة ومرونة تسيير المنطقة الحرة بنواذيبو.

وأوضح خلال افتتاح ورشة مخصصة لتفعيل أداء المنطقة الحرة، أن قانون 2024 شكل محطة مفصلية عبر تحديد دور المنطقة كقطب صناعي موجه للتصدير، مع التركيز على تطوير الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة يجعلها نقطة التقاء للتجارة البحرية والبرية بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، وقريبة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا وبحريا واعدا.

واستعرض الوزير التحديات التي واجهت المنطقة، من بينها ضعف التنسيق بين الفاعلين، ومحدودية الموارد المالية، واتساع مجالات التدخل، إضافة إلى اشتداد المنافسة الدولية في جذب الاستثمارات.

وأكد أن هذه الورشة، تمثل أهمية في إعداد خطة استراتيجية عملية تتماشى مع برنامج “طموحي للوطن”، الهادف إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة وتحسين الظروف المعيشية بشكل مستدام.