أعلن الجيش المالي، اليوم الثلاثاء، أنه نفّذ أمس سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة في عدة مناطق، في إطار عمليات استطلاع هجومية شملت مختلف أنحاء البلاد.

وقال بيان لهيئة الأركان العامة للجيوش إن الضربات شملت غرب منطقة ديورا، حيث تم رصد موقع يضم مركبات ودراجات نارية ومخزنًا للوقود والذخيرة، كانت مخفية تحت غطاء نباتي.

وأضاف البيان أن ضربات أخرى نُفذت شمال مدينة سيفاري، وأسفرت عن “تحييد” نحو خمسين مسلحًا، وتدمير مركبات ودراجات نارية، إضافة إلى مخزن لوجستي للوقود والذخيرة.

وأشار الجيش إلى تنفيذ ضربة ثالثة جنوب شرق مدينة ميناكا، قال إنها أدت إلى تحييد مجموعة مسلحة بالكامل، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المسلحين “حتى آخر معاقلهم” على امتداد البلاد.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية هجمات منسقة تبنتها جماعات مسلحة، من بينها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» وجبهة تحرير أزواد، أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.