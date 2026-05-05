Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 5 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الشرطة تعلن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وحجز 34 كلغ من الحشيش

أحمدُ ولد الحسن

أعلنت الشرطة الموريتانية أن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي تمكن من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد، تنشط في مجال استيراد وتهريب وترويج المخدرات.

وقالت الشرطة إن نتائج التحريات كشفت أن الشبكة يقودها أجنبي مقيم في إحدى الدول المجاورة، حيث كان يشرف على تنسيق عمليات إدخال المخدرات إلى العاصمة نواكشوط بطرق سرية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 34 كيلوغراما من حشيش القنب، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج، كما تم حجز شاحنة نقل وعجلات احتياطية كانت الكمية المضبوطة مخبأة بداخلها.

وقد تم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات البحث الابتدائي في القضية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة