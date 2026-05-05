أعلنت الشرطة الموريتانية أن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي تمكن من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد، تنشط في مجال استيراد وتهريب وترويج المخدرات.

وقالت الشرطة إن نتائج التحريات كشفت أن الشبكة يقودها أجنبي مقيم في إحدى الدول المجاورة، حيث كان يشرف على تنسيق عمليات إدخال المخدرات إلى العاصمة نواكشوط بطرق سرية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 34 كيلوغراما من حشيش القنب، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج، كما تم حجز شاحنة نقل وعجلات احتياطية كانت الكمية المضبوطة مخبأة بداخلها.

وقد تم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات البحث الابتدائي في القضية.