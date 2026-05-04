قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض في موريتانيا اليوم الاثنين إن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات مجدداً يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، داعياً إلى التراجع الفوري عنه.

وأضاف الحزب، في بيان، أن الزيادة الأخيرة هي الثالثة خلال بضعة أشهر، معتبراً أنها تعكس “غياب رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة” وتحميل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، تبعات اختلالات لا يد لهم فيها.

وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن القرار، ووقف ما وصفه بسياسة الزيادات المتتالية التي قال إنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والمواد الأساسية، مما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الهشة وضبط أسعار السلع الأساسية، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على المحروقات.

ودعا الحزب كذلك الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى التعبير السلمي عن رفضها لهذه السياسات، والوقوف “صفاً واحداً” دفاعاً عن حقوق المواطنين.