قال مصدر معارض لـ«صحراء ميديا» إن أقطاب المعارضة قررت النزول للشارع عبر تنظيم مهرجان شعبي يوم 10 مايو احتجاجًا على «تردي الأوضاع المعيشية» في موريتانيا.

وأضاف المصدر أن أقطاب المعارضة، المتمثلة في مؤسسة المعارضة، وائتلاف التناوب الديمقراطي عام 2029، وائتلاف المعارضة، قررت تنظيم مهرجان احتجاجية في ساحة المعرض بالعاصمة نواكشوط يوم 10 مايو.

ولفت المصدر إلى أن هذا المهرجان يهدف إلى التعبير عن الاحتجاج على تفاقم الظروف المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع الحريات العامة في البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأقطاب بدأت في الإجراءات التحضيرية لهذا المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه الذي تنظمه هذه الأقطاب المعارضة منذ سنوات.