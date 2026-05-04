قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الحالة الجوية خلال يومي 4 و5 مايو، ستتميز بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهارية على عموم التراب الوطني.

وأوضحت الهيئة في نشرة لها أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية على المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية الغربية، بينما ستكون غربية إلى جنوبية غربية على الشريط الجنوبي ووسط البلاد.

وأضافت أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة على ولايات كيدي ماغا وكوركول والعصابة والبراكنة وتكانت، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة على عموم البلاد.

وتوقعت تشكل خلية من السحب الركامية جنوب ولاية كيدي ماغا، ما قد يؤدي إلى هبوب رياح قوية جنوبية غربية، مع تساقطات مطرية ضعيفة إلى معتدلة على أقصى جنوب الولاية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى المتوقعة خلال النهار، فستتراوح في نواكشوط ما بين 26 و32 درجة مئوية، وفي نواذيبو بين 24 و29 درجة، بينما ستصل إلى 41–45 درجة في ولايات تيرس زمور والحوضين والعصابة والبراكنة وكوركول وكيدي ماغا والترارزة وتكانت وإنشيري وآدرار.