موريتانيا تطلق حملة تفتيش واسعة على أسواق اللحوم ومحطات الوقود

أحمد بدي

أطلقت وزارة التجارة والسياحة في موريتانيا، الأحد، حملة تفتيش واسعة في العاصمة نواكشوط لمراقبة أسعار وجودة اللحوم الحمراء، والتحقق من التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية وتوفر المواد البترولية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق.

وأشرفت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، على انطلاق الحملة التي تنفذها فرق حماية المستهلك وقمع الغش، والتي انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى في أسواق ومجازر مختلف مقاطعات العاصمة.

وتركزت عمليات التفتيش على التأكد من احترام تسقيف أسعار اللحوم، ودقة الأوزان، وجودة المنتجات، إضافة إلى متابعة أساليب عرضها، مع توعية الباعة بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها.

وقالت الوزارة إن فرقها رصدت مخالفات خلال الجولات الميدانية، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.

وشملت الحملة كذلك محطات التزود بالوقود، حيث تم التحقق من توفر المواد البترولية والتزام الأسعار المحددة، دون تسجيل اختلالات كبيرة.

