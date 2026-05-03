قال مصدر من التجار الموريتانيين في مالي، اليوم الأحد، إن عناصر من الجيش المالي أقدمت على نهب ثلاثة متاجر مملوكة لموريتانيين في بلدة توردو الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة جيما:

وأضاف المصدر في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن من بين المتضررين تاجراً يدعى يب ولد النخوي، وهو من أبناء مدينة جكني، فيما تعود ملكية المتجرين الآخرين لتاجرين موريتانيين آخرين.

وقال المصدر، إن فرقة من الجيش المالي اقتحمت سوقاً في بلدة توردو قرب مدينة جيما، وقامت بنهب ثلاثة محلات تجارية مملوكة لموريتانيين، قبل أن تعتدي على أحد التجار وترحل من المكان.

ولفت إلى أن التجار المتضررين تقدموا بشكاية إلى الدرك المالي، الذي أبلغهم، وفق قولهم، أن الفرقة العسكرية المعنية لا تتبع للمنطقة العسكرية المحلية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الدرك تعهد بإحالة الموضوع إلى وكيل الجمهورية المختص، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية القوة المنفذة أو ملابسات الحادثة

ولم يصدر تعليق من السلطات المالية بشأن الحادثة.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من توقيف السلطات الأمنية المالية ستة موريتانيين، وكانت مفاوضات تجري لإطلاق سراحهم.