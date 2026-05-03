قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، يوم السبت، إن إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز التي باشرتها حكومته تهدف إلى «تعظيم المصالح الوطنية»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احترام التزامات البلاد تجاه المستثمرين.

وأوضح فاي، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن هذه التعديلات التعاقدية تستند إلى بنود قائمة في الاتفاقات السابقة، غير أنها خلّفت آثارًا ظرفية على بعض القطاعات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العامة.

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، دافع الرئيس السنغالي عن إبقائها عند مستويات منخفضة نسبيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج ضمن سياسة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية، رغم الضغوط الناتجة عن الأوضاع الدولية.

وبشأن الدين العام، قال فاي إن الحكومة لجأت إلى عمليات تعبئة تمويلية للوفاء بالتزامات الدولة وتسوية المتأخرات، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار النقاشات مع الشركاء الماليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي قال إن «الاتصالات معه لم تنقطع».

وأضاف الرئيس أن الاقتصاد السنغالي ورث تحديات كبيرة، لكنه أكد أن صرف الرواتب يتم بانتظام، وأن جهودًا جارية لتحسين التوازنات المالية.

سياسيًا، نفى فاي وجود أي أزمة مؤسسية، مؤكدًا أنه تربطه علاقة «جيدة وقائمة على الثقة» برئيس الوزراء عثمان سونكو، وأن أي خلافات يتم التعامل معها داخل مؤسسات الدولة.

كما استبعد أي جدل بشأن أهلية سونكو، محذرًا من استغلال التوترات سياسيًا، وداعيًا المعارضة إلى تغليب منطق الحوار.

واختتم الرئيس السنغالي بالتأكيد على طموحه في بناء «سنغال مزدهر وعادل وذي سيادة».