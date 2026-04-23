موريتانيا: قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين إن نسبة تشغيل خريجي المعهد العالي للرقمنة بلغت 100%، سواء من خلال الاندماج في سوق العمل أو عبر إنشاء مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس جودة التكوين وملاءمته لاحتياجات السوق.

موريتانيا: قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامدو انيانغ، إنه لا توجد أي استثناءات أو “أشخاص فوق القانون” في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتنظيم المجال العقاري وعمليات إزالة المخالفات في نواكشوط.

موريتانيا: قال الهيبة ولد الشيخ سيداتي، مدير نشر وكالة الأخبار المستقلة، إنه عاد إلى منزله بعد استدعاء من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك على خلفية تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه.

موريتانيا: صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.

وبموجب مشروع المرسوم، تخصص قطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 هكتاراً لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب (مصنع للحديد والصلب)، إضافة إلى مرافق وخدمات تابعة لفروع الشركة.

ليبيا: قال الهلال الأحمر الليبي في مدينة طبرق إن خفر السواحل التابع للجيش الليبي في شرق البلاد أنقذ ما لا يقل عن 404 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب، بعد أن واجهوا “ظروفا قاسية في البحر”، وذلك يوم الأربعاء.

السنغال: قدم الرئيس السابق للسنغال ماكي صال، رؤية شاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، خلال جلسة استماع عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، وذلك في إطار عملية اختيار الأمين العام المقبل.

بوركينا فاسو: قال إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، إن بلاده شرعت في تنفيذ سياسة تهدف إلى جعل السجون أكثر “إنسانية”، وذلك خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى مركز بوبورو للسجون الزراعية في غرب البلاد، بحسب بيان للرئاسة.

الشرق الأوسط: قالت تقارير إن إيران احتجزت سفينتين في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشديد قبضتها على هذا الممر الحيوي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون مؤشرات على استئناف محادثات السلام.