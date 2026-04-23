قدم الرئيس السابق للسنغال ماكي صال، رؤية شاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، خلال جلسة استماع عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، وذلك في إطار عملية اختيار الأمين العام المقبل.

وعرض صال، الذي يخوض سباق الترشح للمنصب، تصورا متكاملا يقوم على إعادة بناء الثقة داخل المنظمة الدولية، وتعزيز فعاليتها، وتطوير آليات الوقاية من الأزمات، إلى جانب إحياء نهج متعدد الأطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وفي مستهل كلمته أمام رئيسة الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني، أشاد المرشح بمنافسيه، قبل أن يؤكد أن الأمين العام ينبغي أن يكون «جسر تواصل» بين الدول، وقادرا على تجاوز الانقسامات الدولية التي أضعفت أداء المنظمة.

وشخص صال الوضع الدولي الراهن بوصفه محكوما بتحديات «هيكلية» لا ظرفية، مشيرا إلى تصاعد التنافسات الجيوسياسية، وتزايد النزاعات المسلحة، وتفاقم تداعيات التغير المناخي، فضلا عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة. كما لفت إلى التحولات المتسارعة التي تقودها التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أنها تمثل في آن واحد فرصة ومصدرا للمخاطر إذا لم تُحكم إدارتها.

وأكد الرئيس السابق أن التعددية تظل أداة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية، وتوسيع التعاون بين الشعوب.

واستعرض صال خبرته الممتدة لنحو أربعة عقود في العمل العام، والتي شملت مناصب إدارية وتنفيذية وتشريعية، بينها رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، وقيادة البرلمان، إضافة إلى خبرته في العمل البلدي. وقال إن هذه المسيرة أكسبته فهما عميقا لآليات عمل الدول والعلاقات الدولية، ومكنته من إدارة الحوار على أعلى المستويات، بما في ذلك ضمن أطر دولية مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وعلى الصعيد العملي، شدد المرشح على أن استعادة الثقة بين الدول الأعضاء تمثل أولوية قصوى، متعهدا بالتحلي بالحياد والإنصات لجميع الأطراف، وتكثيف الدبلوماسية الوقائية عبر آليات الإنذار المبكر والوساطة، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. كما دعا إلى تقييم فعالية عمليات حفظ السلام وتحسين أدائها.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، جدد تأكيده على طابعها العالمي وغير القابل للتجزئة، مشددا على ضرورة حمايتها في إطار سيادة القانون وضمانات العدالة، بما يشمل الأبعاد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما في مجال التنمية، فأبرز صال الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ خطة 2030، في ظل اقتراب موعد تقييمها النهائي، مع الاستعداد لمرحلة ما بعد 2030. ونبه إلى تصاعد أعباء الديون في الدول النامية، واستمرار الفوارق الاجتماعية، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب محدودية التمويل العمومي التقليدي.

واقترح في هذا السياق مقاربة جديدة لتمويل التنمية تقوم على توسيع الشراكات وتعزيز دور الاستثمار الخاص والتجارة، بدعم من تحسين الوصول إلى التمويل. كما أشار إلى إمكانية توظيف منتدى تمويل التنمية كرافعة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، بما يسهم أيضا في الحد من أسباب الهجرة غير النظامية.

وعلى المستوى المؤسسي، دعا صال إلى إصلاح عميق داخل الأمم المتحدة يقوم على «الترشيد والتبسيط وتحسين الكفاءة»، مع تعزيز التنسيق بين الوكالات والصناديق والبرامج لتفادي الازدواجية، وضمان استخدام أكثر شفافية وفعالية للموارد.

كما أيد إجراء إصلاح توافقي لـمجلس الأمن الدولي، بما يعزز شرعيته وفعاليته، في إطار النقاشات الجارية بين الدول الأعضاء.

وفي ختام مداخلته، اعتبر صال أن العالم يقف «عند مفترق طرق» بين الانقسام والوحدة، مؤكدا أن مصداقية الأمم المتحدة ستعتمد على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وعادلة. ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات «جريئة» تمكن المنظمة من تحسين أدائها وتعظيم تأثيرها.

وختم بالقول: «حان وقت التحرك»، داعيا إلى تعبئة جماعية لإعادة تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بدورها في بناء مستقبل مشترك قائم على التعاون والتضامن الدولي.