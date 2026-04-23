الخميس, 23 أبريل
موريتانيا.. الشرطة تستدعي مدير وكالة الأخبار دون توضيح الأسباب

أحمد بدي

قال رئيس تحرير وكالة الأخبار المستقلة، أحمد محمد المصطفى، إن الشرطة الموريتانية استدعت ليل الخميس المدير الناشر للوكالة الهيبه الشيخ سيداتي للمثول أمام وحدة مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، دون توضيح أسباب الاستدعاء.

وأضاف المصطفى، في منشور على صفحته في “الفيسبوك”، أن الاستدعاء جرى قبيل منتصف الليل، حيث طلب من ولد الشيخ سيداتي الحضور إلى مكاتب الشرطة القريبة من مدرسة الشرطة.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سيداتي، موضحًا أنه خضع لاستدعاءات مماثلة خلال السنوات الماضية، في سياق عمله الصحفي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات بشأن أسباب الاستدعاء.

وأعرب المصطفى عن تضامنه مع المدير الناشر، مشيدا بما وصفه بدوره في “الدفاع عن حرية الصحافة وتقديم خدمة إعلامية تستند إلى السرعة والمصداقية”.

