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تعميم وزاري يمنع أنشطة التكوين الصحي للجمعيات غير الحكومية

أحمد كليبواسطة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن حظر جميع أنشطة التكوين في مجال الصحة التي تنظمها الجمعيات غير الحكومية.
جاء هذا القرار في تعميم صادر، اليوم الاثنين، عن وزير الصحة، حيث أوضح أن التكوين يجب أن يقتصر على مدارس الصحة العمومية والبرامج الوطنية للصحة، مما يمنع أي جمعية غير حكومية من القيام بذلك دون الحصول على ترخيص مسبق.
كما شددت الوزارة على ضرورة توقيع اتفاقيات بين الوزارة والجمعيات لتنظيم أنشطتها وضمان الالتزام بالشروط المنصوص عليها.
وقالت إنه يحظر على المنشآت الصحية العامة والخاصة التعاون مع الأفراد الذين يحصلون على إفادات من الجمعيات بعد دورات التكوين.
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موري نت
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