أجاز المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم مقترحًا يتضمن ضرورة مواصلة عملية الإصلاح، في إطار تعزيز دوره كذراع سياسي للنظام.

جاء ذلك خلال اجتماع للحزب، حيث تم تناول الخطوات اللازمة لتعزيز تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد في بيان على أهمية تحديث آليات العمل داخل الحزب ليتمكن من الوفاء بالمسؤوليات المناطة به.

وفي هذا السياق، شدد المكتب على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية الإصلاح، مما يعكس التزام الحزب بالاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة

ووافق المكتب على تنظيم ملتقى رفيع المستوى تحت عنوان: “ضرورة الإصلاح تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس”.