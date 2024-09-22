خصصت مفوضية الأمن الغذائي، مايناهز 500 مليون أوقية قديمة، ليتم توزيعها على آلاف الأسر في مقاطعة كنكوصة، تنفيذا للمرحلة الثالثة من التوزيعات النقدية في المقاطعة.

وتأتي هذه التوزيعات في إطار “تمويل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي”، وتستمر هذه العملية “على مدى أربعة أشهر، وبتحويلات شهرية منتظمة”، ويستفيد منها “أكثر من 27 ألف مواطن، في الأسر الأكثر هشاشة في مقاطعة كنكوصة”.

وقال المندوب الجهوي للمفوضية على مستوى ولاية لعصابة، إن هذه التوزيعات النقدية “تندرج في إطار البرامج الاجتماعية، التي تنفذها المفوضية لصالح الطبقات الهشة”.

وحسب عمدة بلدية كنكوصة المساعد، المصطفى ولد الشيخ، فإن هذه التحويلات النقدية كانت “خلال الأشهر الأخيرة.