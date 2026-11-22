أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الأحد، حصيلة التكفل بالمرضى المعوزين في المستشفيات الوطنية والجهوية، والتي بلغت 4337 تكفلا صحيا، خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة، في معطيات نشرتها، إن التكفل بمرضى الفشل الكلوي تصدّر الخدمات المقدمة، بإجمالي 4037 تكفلا، شملت 1959 حصة لتصفية الدم، و1848 إجراء طبيا، و230 وصفة طبية.

وأضافت أن مركز الاستطباب الوطني سجل 112 تكفلا صحيا، بينها 6 عمليات جراحية و104 فحوص طبية واستشارتان طبيتان، فيما سجل مركز استطباب الشيخ زايد 59 تكفلا، ومستشفى الصداقة 29 تكفلا.

وأظهرت المعطيات أن المستشفى الجهوي بالنعمة سجل 47 تكفلا صحيا، مقابل 47 في المستشفى الجهوي بأطار، إضافة إلى تكفلين بعمليات قلب مفتوح في المركز الوطني لأمراض القلب، و4 فحوص طبية بالمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.