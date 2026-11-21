بحث وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد باب أعلي، اليوم السبت في نواكشوط، مع وفد صيني من مقاطعة هيلونغجيانغ، برئاسة نائب حاكم المقاطعة يو جيان، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين الجانبين.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن اللقاء تناو آفاق تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لديهما، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية.

وحضر اللقاء السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا، تانغ تشونغ دونغ، إلى جانب الأمين العام لوزارة الزراعة وعدد من مسؤولي القطاع.