قالت وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس إن 18 مركزا صحيا من أصل 28 مركزا جديدا في نواكشوط دخلت حيز الخدمة، ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية المدينة.

وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوطني التاسع عشر لطب الأطفال مساء الجمعة في نواكشوط، أن صحة الأم والطفل تحتل مكانة أساسية في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “الرامي إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية أقرب وأكثر جودة”.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تجسيد هذا التوجه من خلال توسيع العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية وتحسين جاهزية المنشآت الصحية، موضحة أن هذه الجهود تشمل متابعة الحمل والولادة، ورعاية المواليد، وتوفير التلقيح والتغذية والعلاج.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجّه، قبل نحو شهر، الحكومة بتسريع تشغيل 28 مركزا صحيا في نواكشوط، مع استكمال الطواقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الضرورية، وضمان جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية.