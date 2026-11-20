قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، إن “موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وما تمثله من فضاء للتواصل والتنقل بين عدة أقاليم، تتأثر بشكل مباشر بالديناميكيات المرتبطة بمسار الهجرة الأطلسي لغرب إفريقيا.”

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن خمس عشرة دولة إفريقية.

وأكد الدبلوماسي الموريتاني، “أن مواجهة هذه التحديات تستوجب مسؤولية مشتركة وتعاونا وثيقا بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة.”

وتحدث عن “أولويات موريتانيا في مجال حوكمة التنقل والتعاون الإقليمي، والتي تشمل صون السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الحدودي، وضمان التحكم الوطني في البيانات المتعلقة بالهجرة، وتيسير التنقل المنظم، وتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكافحة التزوير الوثائقي وشبكات تهريب المهاجرين.”

كما رحّب ” بإطلاق مسار إقليمي للتعاون المستدام، تقوده الدول وتحدد أولوياته وفقا لخياراتها السيادية واحتياجاتها الوطنية.”