أُعلن وفاة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، أحد أبرز علماء المحظرة الموريتانية في العقود الأخيرة، بعد مسيرة علمية طويلة أمضاها في التدريس والتأليف وتكوين الطلاب.

برحيله، تفقد موريتانيا واحداً من أبرز شيوخ محظرتها في العقود الأخيرة، ويغيب وجه ارتبط اسمه بمحظرة التيسير كما ارتبطت المحظرة نفسها بتقليد تعليمي حافظ على الطريقة الشنقيطية في نقل العلم.

لم تكن أهمية الشيخ في كثرة ما كتب فقط، ولا في عدد من جلسوا إليه، وإنما في مدرسة علمية امتد أثرها من قرية صغيرة قرب تكند إلى أماكن بعيدة في موريتانيا وغرب إفريقيا والعالم الإسلامي.

المولد والنشأة

ولد محمد الحسن ولد أحمدو الخديم سنة 1938 في ولاية اترارزة، في أسرة ارتبطت بالعلم والتدين.

تلقى تعليمه الأول في محيطه الأسري؛ فعلمته جدته فاطمة بنت محمد التاهجي القرآن، قبل أن يكمل حفظه على يد والده.

وكما جرت عادة التعليم المحظري، لم تكن رحلة التكوين قائمة على تخصص واحد؛ انتقل بين علوم القرآن والفقه وأصوله والحديث والسيرة والنحو والأدب، وحفظ المتون التي كانت أساس التعليم التقليدي في المحاظر.

درس «قرة الأبصار» في السيرة، ومنظومة «الغزوات»، و«ابن عاشر» في الفقه والعقيدة والتصوف، و«الآجرومية» في النحو، كما درس مختارات من الشعر العربي القديم.

ثم تتلمذ على العلامة محمد مولود بن أحمد فال من خلال مؤلفاته، فدرس «مطهرة القلوب» و«محارم اللسان» و«كفاف المبتدي»، وهي نصوص ستبقى حاضرة لاحقا في مشروعه العلمي.

ومن أبرز شيوخه العلامة محمد سالم ولد المختار ولد ألما، الذي أجازه إجازة عامة في مسموعاته ومروياته، إلى جانب علماء آخرين أخذ عنهم خلال رحلة طويلة من التحصيل.

كان التعليم بالنسبة إليه مبكرا جزءا من التعلم نفسه، بدأ تدريس الطلاب وهو لا يزال طالب علم، ثم اتجه بعد اكتمال تكوينه إلى بناء محظرة ستصبح لاحقاً عنواناً لاسمه.

التيسير.. قرية حول بئر

بدأت نواة محظرة التيسير في منطقة انكيكم شمال تكند، قبل أن تستقر في القرية المعروفة باسم التيسير سنة 1974.

وكان الشيخ وطلابه قد أشرفوا على إنشاء بئر حملت اسم «التيسير»، ثم نشأ حولها تجمع صغير تحول تدريجيا إلى قرية ارتبط وجودها بالمحظرة.

هناك، بعيدا عن الجامعات والمدن ومؤسسات التعليم الحديثة، استمر نمط قديم من التعليم.

لكن التيسير لم تبقَ محظرة محلية. استقبلت طلابا من مناطق مختلفة من موريتانيا، ثم طلابا من غرب إفريقيا والمغرب العربي وبلدان عربية وآسيوية.

عاد بعض هؤلاء إلى بلدانهم أئمة ومدرسين وعلماء، بينما اتجه آخرون إلى القضاء والتعليم العالي والإرشاد الديني.

أكثر من مئة كتاب

إلى جانب التدريس، ترك الشيخ محمد الحسن إنتاجا علميا واسعا، وتتناول مؤلفاته مجالات متعددة من العلوم التي تقوم عليها المدرسة المحظرية، من الفقه وأصوله والحديث وعلومه إلى السيرة واللغة والنحو والتربية والسلوك.

من بين كتبه «مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي»، و«دفاع المعتدي على مرام المجتدي»، و«دليل الناسك لما يخفى من المناسك»، و«هداية السعاة إلى معرفة النحاة»، و«المسعد بشرح آداب المسجد»، و«إعانة المتفهم بشرح آداب المتعلم».

وله كذلك «نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب»، و«سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» في أصول الفقه، و«الجامع المحرر بشرح نظم الدرر» في مصطلح الحديث، و«سقاية الظمآن من آداب تلاوة القرآن»، و«بغية الأبرار من شرح قرة الأبصار» في السيرة.

وفي مؤلفاته الأخرى تناول العقيدة، وآداب التعلم والمسجد، وآداب المريض والعيادة، وزيارة المقابر، واللغة العربية، كما وضع منظومة «حوادث السنين» في أحداث من السيرة والتاريخ الإسلامي.

كان القاسم المشترك بين هذه الأعمال صلتها المباشرة بما يحتاجه الطالب في المحظرة.

لم تكن الكتب مشروعا منفصلاً عن التدريس، بل جاءت في كثير منها شرحاً للمتون وتقريباً لمسائلها، وهو ما جعلها امتداداً للمجلس التعليمي الذي كان يعقده الشيخ كل يوم.

ومن بين أكثر أعماله دلالة على هذا النهج شرحه لـ«مطهرة القلوب» لمحمد مولود بن أحمد فال.

بعيدا عن التيسير، وصل أثر الشيخ إلى دوائر لم تكن تعرف المحظرة الموريتانية إلا من خلال كتبها وعلمائها.

كان محمد الحسن ولد أحمدو الخديم ينتمي إلى جيل من علماء المحظرة الذين تلقوا العلم بالطريقة نفسها التي نقلوها إلى تلاميذهم.

وفي بيان نعت الأسرة، أعربت أسرة الشيخ محمد الحسن ولد أحمد الخديم عن تعازيها لأهله وطلابه ومريديه ومحبيه، وأعلنت أن التعزية ستقتصر، بناءً على توجيه سابق من الشيخ، على التواصل عبر الهاتف، دون استقبال المعزين حضورياً.

وطلبت الأسرة من الجميع الالتزام بهذا القرار.