أعلن الدرك الموريتاني أن كتيبة نواكشوط رقم 1 تمكنت من تفكيك شبكتين تنشطان في بيع وتوزيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، وذلك في عمليتين أسفرتا عن توقيف 15 مشتبهًا بهم.

وأوضح بيان للدرك الوطني أن العمليتين نفذتا بتنسيق بين فرقة البحوث القضائية والفرقة المختلطة، وأسفرتا عن حجز أكثر من ثلاثة كيلوغرامات من القنب الهندي، وما يزيد على 40 قنينة من الخمور، إضافة إلى كمية من الحبوب المؤثرة عقليًا.

وبحسب التحريات، كانت إحدى الشبكتين تتخذ من بقالة لبيع المواد الغذائية، تقع قبالة إحدى المدارس، غطاء لنشاطها في بيع وترويج المخدرات، مستغلة قربها من المؤسسة التعليمية لتسهيل توزيع هذه المواد في محيطها واستهداف فئة التلاميذ.