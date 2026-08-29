سمع قبل قليل دوي إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق من نيامي، عاصمة النيجر، حسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقال ​شاهد ​من ⁠رويترز ​إن “​دوي إطلاق ​نار ​مستمر وانفجارات ‌سُمع ⁠بعدد ​من ​المناطق ⁠في ​نيامي ​عاصمة ⁠النيجر.”

ولم تكشف السلطات المحلية حتى الآن، عن أسباب وطبيعة الانفجارات. كما لم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجمات.

وشهدت نيامي خلال شهر يوليو الماضي، أحداثا مماثلة، إذ استهدف هجوم مسلح، مطار العاصمة، وقاعدة جوية عسكرية.

وخلال شهر يناير الماضي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، مسؤوليته عن هجوم على مطار نيامي، مشيرا إلى ​إنه استهدفت مقر القيادة الجوية وأصولا ​تخص الطائرات المسيرة.