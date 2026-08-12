تباطأت وتيرة تنفيذ الصفقات الكبرى في موريتانيا إلى متوسط 2.44 نقطة شهريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتبقى دون عتبة ثلاث نقاط شهريا، بحسب بيانات حكومية عن الفترة من مايو إلى يوليو 2026.

وتضم محفظة الصفقات الكبرى حاليا 104 صفقات بقيمة إجمالية تبلغ 67 مليار أوقية جديدة، موزعة على 15 قطاعا وزاريا أو ما يعادلها، فيما أُنجزت 43 صفقة أو دخلت الخدمة منذ يوليو 2025.

وأظهرت البيانات أن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط وصل إلى نسبة إنجاز قدرها 96 بالمئة حتى 31 يوليو، مقابل استهلاك 112 بالمئة من الآجال المحددة له، في حين لم يتجاوز تقدمه خلال مايو ويونيو ويوليو ثلاث نقاط.

وسجل البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية تحسنا في وتيرة التنفيذ بعد بداية بطيئة نسبيا، خصوصا في مكونتي التعليم والصحة، مع بلوغ عدة مكونات مراحل متقدمة.

ودعت الحكومة القطاعات المعنية إلى تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع والاستعداد لتأثيرات موسم الخريف، خاصة على أعمال الطرق والزراعة والبناء، من خلال زيادة تعبئة الشركات والموارد البشرية والمادية ومتابعة الأشغال للحد من التأخر.