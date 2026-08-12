قال الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة أبات مدو بلال، اليوم الأربعاء في نواكشوط، إن موريتانيا تعمل على تطوير إطارها القانوني والمؤسسي لحماية الاختراعات والابتكارات، في إطار توجه لتعزيز الاستثمار ودعم الابتكار وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبات مدو بلال، خلال افتتاح ورشة حول المدخل العام للملكية الفكرية، أن حماية الملكية الفكرية لم تعد تقتصر على حماية الإبداع، بل أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتثمين الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن حماية الاختراعات والتقنيات والعلامات والمنتجات الصناعية تساهم في تأمين الاستثمارات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للشراكات والاستثمار.

وأوضح أن موريتانيا عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ 1976، ومنضوية كذلك في المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، فيما يعزز القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي الإطار القانوني لحماية الاختراعات والابتكارات.

وتنظم مديرية الملكية الصناعية التابعة لوزارة المعادن والصناعة الورشة بهدف تعريف الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين والباحثين بالقواعد المنظمة للملكية الصناعية وآليات حماية الحقوق المرتبطة بها.

وقال مدير مديرية الملكية الصناعية سيدي محمد المصطفى إن حماية الملكية الصناعية تمثل أساسا لدعم التنمية الاقتصادية، وإن الوزارة تسعى من خلال الورشة إلى تعزيز معرفة العاملين في القطاع بالقوانين المنظمة للملكية الصناعية.

وتشمل الملكية الصناعية الاختراعات والعلامات التجارية والخدمية والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والإشارات الجغرافية.