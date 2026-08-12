افتتحت شركة غلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط في منطقة ساكاي بجمهورية إفريقيا الوسطى، في مشروع قالت الشركة إنه يرفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء بأكثر من 60 بالمئة.

ويضم المشروع نظاما لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميغاواط-ساعة، إلى جانب أكثر من 80 ألف لوح شمسي و156 عاكسا كهربائيا. وقالت الشركة إن المحطة ستوفر الكهرباء لأكثر من 300 ألف أسرة، وتساعد في تجنب أكثر من 50 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وجرى افتتاح المحطة بحضور رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان-أركانج تواديرا ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الشركة وشركاء المشروع.

وقال علي الشمري، المدير العام والرئيس التنفيذي لغلوبال ساوث يوتيليتيز، إن المشروع أُنجز خلال عشرة أشهر، مع تنفيذ 448 ألفا و880 ساعة عمل، مضيفا أن نظام تخزين الطاقة سيساعد على استقرار الشبكة والاستفادة بصورة أفضل من الكهرباء المنتجة من المحطة الشمسية.

ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه جمهورية إفريقيا الوسطى تحديات في توفير الكهرباء وتطوير البنية التحتية، فيما تراهن السلطات على زيادة قدرات التوليد وتحسين موثوقية الإمدادات لدعم الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي.

وقالت الشركة إن المشروع حصل على تمويل ميسر من صندوق أبوظبي للتنمية، وإنه يأتي ضمن توسعها في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا وخارجها.

وأضافت أن محطة ساكاي تأتي بعد مشروع للطاقة الشمسية نفذته في تشاد، فيما تمتد مشاريعها وشراكاتها حاليا إلى إفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية.