طالب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو البرلمان بضرورة تمرير مشروع تعديل دستوري، بدأ العمل عليه منذ انتخابات 2023، وتعارضه المعارضة.

وحث الرئيس السيراليوني، في خطاب أمام البرلمان، على الإسراع في التصويت لصالح التعديل الدستوري، مشيرًا إلى أنه ثمرة سنوات من التشاور الوطني.

وقال بيو: «لا تصوّتوا لي، ولا للحكومة، لكن ضعوا مصلحة سيراليون فوق كل اعتبار».

وشدد بيو على ضرورة اعتماد البرلمان مشروع التعديل الدستوري قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وأضاف «إذا تأخرنا، فإننا نخاطر بإجرائها وفق قواعد اعترفت الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والمواطنون والعديد من بعثات مراقبة الانتخابات بأنها تحتاج إلى إصلاح»، في إشارة إلى الدستور الحالي والمواد المتعلقة بالانتخابات وتنظيمها.

ويأتي خطاب الرئيس في وقت يستعد فيه البرلمان، اليوم ، للبت في التعديلات الدستورية، بعد تأجيل مناقشتها عدة مرات بسبب خلافات حادة بين نواب الحزب الحاكم وبعض نواب المعارضة بشأن عدد من الإضافات المقترحة.

وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على القانون نهاية يوليو الماضي، لكن رئيس الجمعية الوطنية أجل النقاش إلى 31 يوليو، ثم إلى اليوم الاثنين 10 أغسطس.

وتمحورت خلافات النواب حول النسبة التي تخول المرشح للرئاسة الفوز بالمنصب، بين اعتماد نسبة 50% فما فوق، أو رفع الحد الأدنى إلى 55%.